‘Yerli otomobil için babayiğit bulundu’

Türkiye'de ekonomik büyümenin istediğimiz düzeye çıkabilmesi için bilim ve teknolojide de gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalamamız gerekiyor. Yerli otomobil
ile bu konuda ilk önemli adımı atmaya hazırlanan ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
ile bu alanda yaşanan son gelişmeleri konuştuk:
Türkiye'nin son yıllarda otomotiv sektöründe sıçrama yapma başarısının arkasındaki nedenler neler?
Dünyanın en prestijli otomobil markalarına üretim yapıyoruz. Yabancı rakiplerine oranla kaliteli üretim yapıyorlar. Otomotiv sektöründe hala büyük bir potansiyel var. Şimdi amacımız yerli bir markayla otomotiv sektöründeki sıçramayı taçlandırmak.
Yerli otomobilde neredeyiz?
Sayın Cumhurbaşkanımız'ın TOBB Genel Kurulu'ndan bir diyalogu oldu. TOBB Başkanı'nın bu konuda bir vaadi var. Şu an müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Evet bir babayiğit var. İkinci tur görüşme yapacağız. Bakanlığımızla bir sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. Bu işi yaparım diyen babayiğitler olduğunu artık biliyoruz. Bu yıl içerisinde sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yerli otomobil konusu bizim için de çok önemli. Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu yakından takip ediyor. Bu görüşmeler tamamlanınca kamuoyuna yerli otomobil yapacak firma veya firmalar açıklanacak. Bu konuda hedefimiz, bu yıl içinde bu isimlerle sözleşmeyi imzalamak.
Türkiye otomotiv sanayide gösterdiği başarıyı sanayinin diğer alanlarında neden gösteremiyor?
Belli alanlarda Türkiye'nin önemli potansiyeli var. Otomotiv, tekstil ve makine üretimde iyiyiz. Petro kimya sanayi ürünlerine daha da ağırlık vereceğiz. Ancak her alanda olmak kolay değil. Çok dağıtabilir ve geniş alana yayılırsak hemen başarı gelmeyebilir. Otomotiv sektöründe yeni rakiplerimiz var. Fas gibi. Kuzey Afrika ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri bunlardan bazıları. O yüzden bu konuda yavaş hareket etme şansımız yok. Bilgi teknolojileri ve yazılım sektörü çok önemli. Yazılımcılarımız sanayici kapsamına alındı. 3 temel prensip ve hedef üzerinde yoğunlaşmış bulunuyoruz: İleri Sanayi Ülkesi Türkiye... Bilim Merkezi Türkiye... Teknoloji üssü Türkiye... Bunlar asla hayal değil.
Bilim ve teknoloji alanında istediğimiz noktada mıyız?
Türkiye'nin teknoloji üretmesi üretmesi gerekir. Teknoloji üretemezsek kalkınamayız. Bunun için mevcut sistemi değiştiriyoruz. Paten kanununu çıkardık. AB standartlarında bir patent kanunumuz var. Üniversitelerimiz bilgi üretmezse teknoloji üretemeyiz. İyi mühendislerimiz, iyi matematikçilerimiz, iyi kimyacılarımız olmazsa teknoloji üretemeyiz. Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye... Bunu bir ağaç gibi düşünüyoruz. Teknoloji iyiyse ağacın meyvesi de iyi olur. Meyve sanayidir. Bilim ve teknolojiyi sanayiye entegre etmek istiyoruz. Teknoloji üretemezsek kar marjı yüksek ürünler geliştiremeyiz.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan sanayi büyüme rakamlarını tatmin edici buldunuz mu?
Sanayi üretiminde önemli bir iyileşme var. Ülke büyümesi ikinci çeyrekte de hızlanarak devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz. Sanayi büyümenin lokomotifi. Türkiye'nin sanayide en az yüzde 7 büyüme yakalaması gerekir. Bu zor değil. Ekonomideki büyümenin bu yıl yüzde 5'in üzerinde olacağını bekliyoruz.
'DAĞINIK VE ZAYIF YAPILARLA SIÇRAMA ZOR'
TÜBİTAK'taki dönüşüm tamamlandı mı?
TÜBİTAK'ın yapılandırılması
çalışmasını 2016'da
tamamladık. Karar mekanizmalarını
hızlandırmayı
planlıyoruz. Devletin muhtelif
bakanlıklarına dağıtılmış
olan AR-GE'leri tek
bir hesapta topluyoruz. 10
milyar üzerinde bir kaynak.
Yönetilemez haldeki
yapıyı yeniden ele
aldık. Bunu yapmazsak
Türkiye'nin teknoloji üretmesi
çok zor. Enstitüleri
konsolide ediyoruz. İnsan
kaynaklarımızı ve bütçe
kaynaklarımızı birleştiriyoruz.
Dağınık ve zayıf yapılarla
teknolojide sıçrama
gerçekleştiremeyiz.
FETÖ'nün en çok yoğunlaştığı kurumların başında TÜBİTAK geliyor. Sizce neden?
TÜBİTAK'ın mevcut yapısı
o kadar dağınık ve geniş
ki. FETÖ
bu dağınıklık içerisinde
çok rahat örgütlenebildi.
FETÖ büyük fonları yönetmek
için TÜBİTAK'a yöneldi. Bu bütçeyi
kendi adamlarına ve örgütüne fonlayabileceğini
gördüğü için TÜBİTAK'ta
örgütlendi.
Türkiye'nin Antarktika bilim üssü sessiz sedasız ilerliyor.
Bugüne kadar 53 ülke oraya üs kurmuş, 29
ülke karar verici pozisyonunda. Şu anda karar
verici olma şartlarını yerine getirecek adımları
atıyoruz. Bu hedef bize Cumhurbaşkanımız'dan
geldi. Antarktika'da söz sahibi 29 üye ülkenin
30'uncusu olmaya çalışıyoruz.
'CİDDİ BİR FETÖ TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ'
KOSGEB desteği KOBİ'ler için çok önemli. Desteğe devam edecek misiniz?
KOSGEB ile ilgili geçen yıl toplantı yapmıştık.
KOBİ'lerin sıkıntılarını gidermek için faizsiz destek
verdik. Bu destekten 272 bin kişi faydalandı.
Süreç devam ediyor. Bu desteklerin alanların işyerini
büyüttüklerini ve geliştirdiklerini gördüm. Mikro
KOBİ'lere can suyu
oldu.
KOSGEB'de FETÖ ile mücadele tamamlandı mı?
Başta KOSGEB olmak üzere FETÖ ile bakanlığımızda
ciddi bir temizlik çalışması yürütüyoruz.
KOSGEB'de bu mücadelede başarılı olduk. Bakanlık
merkez teşkilatından, KOSGEB'den, TSE'den,
Patent nstitüsü'ndün ve TÜBİTAK'tan son dönemde
birçok kişi işten çıkarıldı.