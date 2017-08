‘Yerli otomobil için babayiğit bulundu’

'DAĞINIK VE ZAYIF YAPILARLA SIÇRAMA ZOR'

'CİDDİ BİR FETÖ TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ'

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de ekonomik büyümenin istediğimiz düzeye çıkabilmesi için bilim ve teknolojide de gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalamamız gerekiyor. Yerli otomobil ile bu konuda ilk önemli adımı atmaya hazırlanan ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile bu alanda yaşanan son gelişmeleri konuştuk:Dünyanın en prestijli otomobil markalarına üretim yapıyoruz. Yabancı rakiplerine oranla kaliteli üretim yapıyorlar. Otomotiv sektöründe hala büyük bir potansiyel var. Şimdi amacımız yerli bir markayla otomotiv sektöründeki sıçramayı taçlandırmak.Sayın Cumhurbaşkanımız'ın TOBB Genel Kurulu'ndan bir diyalogu oldu. TOBB Başkanı'nın bu konuda bir vaadi var. Şu an müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Evet bir babayiğit var. İkinci tur görüşme yapacağız. Bakanlığımızla bir sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. Bu işi yaparım diyen babayiğitler olduğunu artık biliyoruz. Bu yıl içerisinde sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yerli otomobil konusu bizim için de çok önemli. Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu yakından takip ediyor. Bu görüşmeler tamamlanınca kamuoyuna yerli otomobil yapacak firma veya firmalar açıklanacak. Bu konuda hedefimiz, bu yıl içinde bu isimlerle sözleşmeyi imzalamak.Belli alanlarda Türkiye'nin önemli potansiyeli var. Otomotiv, tekstil ve makine üretimde iyiyiz. Petro kimya sanayi ürünlerine daha da ağırlık vereceğiz. Ancak her alanda olmak kolay değil. Çok dağıtabilir ve geniş alana yayılırsak hemen başarı gelmeyebilir. Otomotiv sektöründe yeni rakiplerimiz var. Fas gibi. Kuzey Afrika ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri bunlardan bazıları. O yüzden bu konuda yavaş hareket etme şansımız yok. Bilgi teknolojileri ve yazılım sektörü çok önemli. Yazılımcılarımız sanayici kapsamına alındı. 3 temel prensip ve hedef üzerinde yoğunlaşmış bulunuyoruz: İleri Sanayi Ülkesi Türkiye... Bilim Merkezi Türkiye... Teknoloji üssü Türkiye... Bunlar asla hayal değil.Türkiye'nin teknoloji üretmesi üretmesi gerekir. Teknoloji üretemezsek kalkınamayız. Bunun için mevcut sistemi değiştiriyoruz. Paten kanununu çıkardık. AB standartlarında bir patent kanunumuz var. Üniversitelerimiz bilgi üretmezse teknoloji üretemeyiz. İyi mühendislerimiz, iyi matematikçilerimiz, iyi kimyacılarımız olmazsa teknoloji üretemeyiz. Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye... Bunu bir ağaç gibi düşünüyoruz. Teknoloji iyiyse ağacın meyvesi de iyi olur. Meyve sanayidir. Bilim ve teknolojiyi sanayiye entegre etmek istiyoruz. Teknoloji üretemezsek kar marjı yüksek ürünler geliştiremeyiz.Sanayi üretiminde önemli bir iyileşme var. Ülke büyümesi ikinci çeyrekte de hızlanarak devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz. Sanayi büyümenin lokomotifi. Türkiye'nin sanayide en az yüzde 7 büyüme yakalaması gerekir. Bu zor değil. Ekonomideki büyümenin bu yıl yüzde 5'in üzerinde olacağını bekliyoruz.TÜBİTAK'ın yapılandırılmasıçalışmasını 2016'datamamladık. Karar mekanizmalarınıhızlandırmayıplanlıyoruz. Devletin muhtelifbakanlıklarına dağıtılmışolan AR-GE'leri tekbir hesapta topluyoruz. 10milyar üzerinde bir kaynak.Yönetilemez haldekiyapıyı yeniden elealdık. Bunu yapmazsakTürkiye'nin teknoloji üretmesiçok zor. Enstitülerikonsolide ediyoruz. İnsankaynaklarımızı ve bütçekaynaklarımızı birleştiriyoruz.Dağınık ve zayıf yapılarlateknolojide sıçramagerçekleştiremeyiz.TÜBİTAK'ın mevcut yapısıo kadar dağınık ve genişki. FETÖ bu dağınıklık içerisindeçok rahat örgütlenebildi.FETÖ büyük fonları yönetmekiçin TÜBİTAK'a yöneldi. Bu bütçeyikendi adamlarına ve örgütüne fonlayabileceğinigördüğü için TÜBİTAK'taörgütlendi.Bugüne kadar 53 ülke oraya üs kurmuş, 29ülke karar verici pozisyonunda. Şu anda kararverici olma şartlarını yerine getirecek adımlarıatıyoruz. Bu hedef bize Cumhurbaşkanımız'dangeldi. Antarktika'da söz sahibi 29 üye ülkenin30'uncusu olmaya çalışıyoruz.KOSGEB ile ilgili geçen yıl toplantı yapmıştık.KOBİ'lerin sıkıntılarını gidermek için faizsiz destekverdik. Bu destekten 272 bin kişi faydalandı.Süreç devam ediyor. Bu desteklerin alanların işyerinibüyüttüklerini ve geliştirdiklerini gördüm. MikroKOBİ'lere can suyuoldu.Başta KOSGEB olmak üzere FETÖ ile bakanlığımızdaciddi bir temizlik çalışması yürütüyoruz.KOSGEB'de bu mücadelede başarılı olduk. Bakanlıkmerkez teşkilatından, KOSGEB'den, TSE'den,Patent nstitüsü'ndün ve TÜBİTAK'tan son dönemdebirçok kişi işten çıkarıldı.