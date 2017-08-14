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Yine algı oyunu peşindeler

Giriş Tarihi: 14.8.2017 21:18 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 21:19
Yine algı oyunu peşindeler

Yıllarca milleti laiklik elden gidiyor korkusuyla yönlendirmeye çalışan Sözcü, OdaTV ve Aydınlık zihniyeti alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Habercilik yerine, millet üzerinde algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

'ın hesaplarında titr kısmında 'Türkiye ' yazmasıyla 'cumhuriyet elden gidiyor' edebiyatı yapmaya başlayan medya sitelerine gibi cevap geldi.

Sosyal medya hesaplarında daha önceki cumhurbaşkanlarının davetiyelerinde de aynı ifadenin yer aldığı fotoğrafları paylaşan Varank: "Habercilik yerine dangalakça muhalefet yapmaya çalışan odatv ve benzerleri biraz da araştırma yapmayı deneyebilirler." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin eski cumhurbaşkanları , ve de 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanmışlardı.

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Yine algı oyunu peşindeler
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