Yine algı oyunu peşindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında titr kısmında 'Türkiye Cumhurbaşkanı' yazmasıyla 'cumhuriyet elden gidiyor' edebiyatı yapmaya başlayan medya sitelerine tokat gibi cevap geldi.



Sosyal medya hesaplarında daha önceki cumhurbaşkanlarının davetiyelerinde de aynı ifadenin yer aldığı fotoğrafları paylaşan Varank: "Habercilik yerine dangalakça muhalefet yapmaya çalışan odatv ve benzerleri biraz da araştırma yapmayı deneyebilirler." mesajını paylaştı.



Türkiye'nin eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Ahmet Necdet Sezer de 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanmışlardı.

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