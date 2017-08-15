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6 ilde operasyonu: 27 gözaltı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 16:52
6 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonla 27 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturması kapmasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla 28'i görevde olan 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli başta olmak üzere Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla'da operasyon düzenlenerek 27 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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6 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
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