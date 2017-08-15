Akıncı Üssü davasında avukat skandalı

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, kritik isimlerden, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi eski Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin savunması tamamlandı.

ÇAPRAZ SORGU DEVAM ETTİ

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davaya Mehmet Dişli'nin geçen hafta yarıda kalan çapraz sorgusuyla devam edildi.

"KİM O GERİZEKALI"

Avukat ve sanıkların sorularının ardından Dişli'nin avukatı savunma yaptı. Savunma sırasında zaman zaman bekleyerek, konuşan avukata müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden 'Yalan bulamıyor' denilerek, laf atıldı.

Bu duruma sinirlenen avukat, 'Kim o gerizekalı?' dedi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu söze, şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden yoğun tepkiler yükseldi. Müşteki avukatlarının da tartışmaya katılması üzerine sanık ve müşteki avukatları bir süre karşılıklı atıştı.

Tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın araya girmesiyle son buldu. Duruşma, sanık Muzaffer Düzenli'nin savunmasıyla devam etti.