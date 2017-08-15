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savunmasında iddialara cevap vermedi!

Giriş Tarihi: 15.8.2017 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 13:32
Ali Yazıcı savunmasında iddialara cevap vermedi!

'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmanın dördüncü oturumu başladı. Duruşmada savunma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaveri FETÖ'cü uzun uzun FETÖ'cü olmadığını anlattı. Ama 15 Temmuz gecesi yaşadığı hareketlilik, telefon trafiği ve HTS kayıtlarıyla ilgili belgelere yanıt vermedi!

SUÇLAMALARA VE BELGELERE CEVAP VERMEDİ

Bu arada iddianamede kendisine yönelik suçlamalara ise cevap vermediği görüldü. 15 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı yetkililerine Antalya yolunda Afyon yakınlarında olduğunu söyleyen Ali Yazıcı'nın bu sıradaki HTS kayıtlarında Aydın'ın Çine İlçesi'nde bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca 15 Temmuz sabahı Muhafız Alay Komutanlığı'nda kamelyadaki toplantı hakkında da yine konuşmadığı görüldü. Yarbay Emin'in yol boyunca telefonunu kullandığı ve Okluk Koyu'nun havadan fotoğraflarının kendisine gösterildiğine ilişkin suçlamalara yönelik yanıtları savunmasında yeralmadı.

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Ali Yazıcı savunmasında iddialara cevap vermedi!
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