Ali Yazıcı savunmasında iddialara cevap vermedi!

SUÇLAMALARA VE BELGELERE CEVAP VERMEDİ

Bu arada Ali Yazıcı iddianamede kendisine yönelik suçlamalara ise cevap vermediği görüldü. 15 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı yetkililerine Antalya yolunda Afyon yakınlarında olduğunu söyleyen Ali Yazıcı'nın bu sıradaki HTS kayıtlarında Aydın'ın Çine İlçesi'nde bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca 15 Temmuz sabahı Muhafız Alay Komutanlığı'nda kamelyadaki toplantı hakkında da yine konuşmadığı görüldü. Yarbay Emin'in yol boyunca telefonunu kullandığı ve Okluk Koyu'nun havadan fotoğraflarının kendisine gösterildiğine ilişkin suçlamalara yönelik yanıtları savunmasında yeralmadı.