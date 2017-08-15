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Son Dakika: Ankara merkezli Bylock operasyonu

Giriş Tarihi: 15.8.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 12:23
Son Dakika: Ankara merkezli Bylock operasyonu

Ankara merkezli 6 ilde Bylock operasyonu başlatıldı.

Ankara merkezli 6 ilde Bylock operasyonu başlatıldı. Eski çalışanı 33 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı.

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Haklarında gözaltı kararı alınan şüpheliler, işlemler için Ankara'ya getirilecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TÜBİTAK çalışanı şüphelilerin tümünün kanun hükmünde kararnamelerle daha önce meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.

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Son Dakika: Ankara merkezli Bylock operasyonu
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