Türkçe yaz okulları kapanış programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak, değişimin dışında olmadık, olmayacağız. En büyük dönüşümü dış politikada yaptık" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye 2005'den itibaren Afrika'ya açılma politikasını hayata geçirdi. Bugün 40'ın üzerinde Afrika kıtasında büyükelçilik binası açan, 45'e yakın ülkeye doğrudan uçuşları başlatan ülke durumuna geldi. THY Afrika kıtasında bir numara oldu. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nü de hayata geçirerek dış dünyada, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da velhasıl beş kıtada eğitim alanında, sosyal destekler alanında çok büyük hizmetlere başlamış oldu. Türkiye bugün milli gelirine oranla en fazla dış destek veren ülke olarak kayıtlarda yerini aldı. Dünyadaki tüm dış desteklerin oranı bakımından da Amerika'dan sonra Türkiye geliyor.

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TÜRKİYE ÇİFT BAŞLI KARTAL GİBİ İKİ YÖNE DE BAKACAKTIR

3 milyondan fazla Suriyeli kardeşimizi ülkemize misafir ediyoruz, onlarla ekmeğimizi aşımızı paylaşıyor, dertlerine ortak oluyoruz. Kültür ve eğitim diplomasisi alanına son yıllarda büyük önem verdik. Kendi değerlerine yabancı, düşman zihniyet ülkemizi ekonomik, ticari, hatta askeri olarak ülkemizi tek bir merkeze mahkum etmeye çalıştı. Türkiye ne zaman bir arayış içerisine girse bazı çevrelerce irtica fobisi hortlatılmış, eksen kayması gibi tartışmalar açmıştır. Biz bu belaltı vuruşlara asla itibar etmedik, itibar suikastine boyun eğmedik. Bu saldırıların hepsini boşa çıkardık. Selçuklu, Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulan Cumhuriyetimiz ne doğuyu ne de batıyı ihmal etme lüksüne sahip değildir. Türkiye Selçuklu'nun sembolü olan çift başlı kartal gibi bir yüzü doğuya bir yüzü batıya dönük olarak bundan böyle de devam edecektir.

DİL ASIRLARCA TEK TEK İŞLENMİŞ SÖZ MÜCEVHERLERİDİR

Politikalarımızın ortak noktası da milletimizin değerleri ve hassasiyetidir. En önemli yatırım insana yatırımdır. Bunun için özellikle kültür ve eğitim diplomasisinde süreklilik gösteren sabır ve samimiyet gerektiren uzun vadeli işlere çaba harcıyoruz, kaynak harcıyoruz. Bu süreçte elbette dilimizin korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, inceliklerinin ve ahenginin muhafazası gibi hususlara da çok önem vermemiz gerekiyor. Dil, sadece bir iletişim aracı değildir, aynı zamanda kültürümüzün, değerlerimizin taşıyıcısı milli kimliğin sembolüdür. Nihat Sami Banarlı'nın ifadesiyle kelimeler asırlar boyunca tek tek işlenmiş söz mücevherleridir. Milletin olduğu gibi kelimelerin de tarihi vardır. Atalarımız dilimizdeki kelimelerle düşünmüş, birbirlerini bu kelimelerle tanıyıp, sevmişlerdir.

Atalarımızın bize miras bıraktığı 2 kıymetli değerden biri vatan toprağı diğeri Türkçe'dir.