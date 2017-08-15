‘CHP lideri ölçüyü kaçırdı’

MHP
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin
, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP
ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nu sert sözlerle eleştirdi. Çetin'in açıklamalarından satırbaşları şunlar:
'EREN'LER OLDUKÇA TÜRK MİLLETİ YIKILMAZ:
Karadeniz'in 15 yaşındaki yiğit evladı Eren Bülbül'ün arkasından 80 milyon gözyaşı döküyorsa bu millete fitne işlemez, tuzaklar, kumpaslar hep yapanların elinde patlar. İyi ki varsınız Eren'ler. Siz var oldukça Türk milleti de var olacak.
TÜRKİYE'Yİ İLK DEFA ŞİKAYET ETMİYOR:
Ana muhalefet lideri, yabancı basına ülkede can ve mal güvenliği olmadığı şikâyeti yapacak kadar ölçüyü kaçırmış vaziyettedir. Bunların Türkiye'yi dışarıya şikâyet tavrı ilk değildir. CHP yönetimi uzun süredir Türkiye hakkında yurt dışında olumsuz bir algı oluşması için olağanüstü gayret içerisindedir. Dışarıya karşı Türkiye'nin sorunlu bir ülke olduğu imajını verenler, ülkemizin yaşayacağı sıkıntılardan medet umacak kadar küçülmektedir.
BÖLÜCÜLERLE KOL KOLA "ADALET" ARAYIŞI:
Hırsızı bilip düzenbazlığına, ahlaksızı tanıyıp namertliğine, vatan hainlerinin ihanetine ortak olmak istemeyen aynı fotoğraf karesinde dahi görünmekten imtina etmelidir. CHP gibi bir taraftan bölücülerle birlikte poz verirken diğer taraftan adalet gibi kavramları ağızlarına sakız edenlerin inandırıcılığı olmayacaktır.