Çocuk şehitlerin babaları teröre karşı tek yürek

Fırat
Sımpil, Yasin Börü
, Bayram Tatar
... Onlar eli kanlı terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklardan birkaçı... Tıpkı Trabzonlu 16 yaşındaki Eren Bülbül gibi hayatının baharında şehit düştüler. Eren Bülbül'ün acısı başta Güneydoğu'da çocuklarını teröre kurban veren aileler olmak üzere tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından katledilen aileler PKK'ya karşı tek yürek olarak terörü lanetledi. Diyarbakır Silvan'da 2015'te fırına ekmek almaya giderken terör örgütü PKK'nın bombalı tuzağı sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in babası Sabri Sımpil, "Eren'i duyduğumda Fırat aklıma geldi ve ağladım. Yıllardır bebek-çocuk, gençyaşlı, kadın-erkek demeden insanların canına kasteden terör örgütü bu son saldırıyla birlikte iyice sona yaklaştı" dedi. Kobani'de (Ayn el-Arap) 2014te yoksul ailelere kurban eti dağıtırken PKK yandaşlarının katlettiği 16 yaşındaki Yasin Börü'nün babası Fikri Börü de Trabzon'da şehit düşen Eren'i TV'de izlediğinde Yasin'in gözlerinin önüne geldiğini söyledi.
"BAYRAMLAR, ERENLER ÖLMEZ..."
Şırnak'ta geçen yıl PKK'lıların açtığı ateş sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Bayram Tatar'ın babası Mehmet Tatar da "PKK'nın Allah belasını versin. Yıllardır bu bölgede çocuk, kadın demeden kan akıtıyor. Yaptıkları yanına kalmayacak.PKK ve dış güçler artık anlasın, bu vatan için şehit olmaya hazır ne Bayramlar, ne Erenler var. Bayram'ı benden alan terör örgütüne çağrımdır; 7 çocuğum daha var. Bu bayrağın inmemesi için gerekirse onları da bu uğurda şehit veririm" ifadelerini kullandı.