Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2071’in tohumlarını Malazgirt’te atacağız!

Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen AK Parti 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra her 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olmak suretiyle 2071'in tohumlarının atılacağını söyledi.



"AK PARTİ'NİN DAVASI BİNLERCE YILIK GEÇMİŞE SAHİP"



"Rabbime bana böyle yol arkadaşları, dava arkadaşları, hizmet arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır" diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumsal bir yapı olarak AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılını kutladıklarını söyledi.

Erdoğan, "Ama AK Parti'nin davası binlerce yılık geçmişe sahip. AK Parti dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkarlığına talip bir partidir. AK Parti Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyetini yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir. AK Parti, Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de kazandığı Malazgirt Zaferi tapusuna sahip olduğumuz Anadolu'yu ilelebet vatanımız, yurdumuz olarak muhafaza etme davasının takipçisi olan bir partidir. AK Parti Anadolu'yu Kudüs'ü işgal etmek üzere yola çıkan haçlı ordusuna adeta mezar eden Sultan Kılıçarslan'ın, bu topraklar üzerinde küçük bir boydan bir cihan devleti kuran Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin, İstanbul'un fethi ile çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, güç ile diplomasinin inceliklerini birleştiren Abdülhamit Han'ın, velhasıl ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi büyütme davasını kendi davası olarak kabul etmiş bir partidir. Dava sahibi herkes gibi bizde ülkemizi mamur, milletimizi müreffeh, bölgemizi güvenli, dünyayı huzurlu hale getirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan cumhuriyet döneminin de şu anda iddialı bir davası, iddialı bir hareketiyiz. Türkiye'yi 15 yılda üç kat büyütmüş olmamız davamıza layığı ile hizmet ettiğimizin en büyük ispatıdır. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle hem milletimizin gönlünü kazandık hem de ülkemize çağ atlattık. Üreten, ihraç eden, istihdam ortaya çıkartan, kaliteye yoğunlaşan, teknolojiye önem veren bir ülke olarak küresel rekabette giderek daha iddialı bir hale geliyoruz. 2023 hedeflerimizle bu başarılarımızı taçlandıracak, ardından tüm gücümüzü ve enerjimizi 2053 ve 2071 vizyonlarımıza yoğunlaştıracağız" diye konuştu.

AK Parti davası Türkiye'nin davasıdır



"2071'İN TOHUMLARINI ATACAĞIZ"



26 Ağustos'ta Malazgirt'te olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl her yıl 18 Mart Çanakkale diyorsak, bundan sonra her 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olmak suretiyle 2071'in tohumlarını atacağız. AK Parti mazi ile ati arasında kurduğu güçlü köprü ile tüm bunların mimarı olan partidir. Sorumluluğumuz büyüktür. Milletimizden aldığımız destekle, hepsinden önemlisi Rabbimizin yardımı ile bu yükün altından kalkacak güce, imkana, kararlılığa, iradeye sahibiz. Yeter ki nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi unutmayalım. Biz istikametimizi şaşırmadıktan sonra önümüze çıkartılan engellerin yol açtığı sarsıntıların üstesinden gelmemiz kolay olur. O gurur, kibir var ya, bunları biz ayaklar altına alabiliyorsak, tevazuda toprak gibi olabiliyorsak, Allah'ın izni ile yol açıktır. Rabbim şahsım başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımı sıratı müstakim üzere kılsın. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik, tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik" şeklinde konuştu.

'Bu şarkı burada bitmez' dedik, Allah'ın izni ile bitmeyecek!