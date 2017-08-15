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'ndan ’deki terör saldırılarına kınama!

İHA

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Giriş Tarihi: 15.8.2017 20:09 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 20:26
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali’deki terör saldırılarına kınama!

, 'in Barış Misyonu’na yönelik olarak son iki gündür gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

ndan yapılan açıklamada, "'in Barış Misyonu'na yönelik olarak son iki gündür gerçekleştirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, kardeş Mali halkına ve Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonu mensuplarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda terörizmin hedefi haline gelen Mali ile dayanışmasını ve uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler vasıtasıyla ülkede barış ve istikrarın kalıcı biçimde sağlanmasına yönelik çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali’deki terör saldırılarına kınama!
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