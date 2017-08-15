Doğan Haber Ajansı'ndan skandal haber

Aydın Doğan medyası skandal haberlerine devam ediyor. Doğan Medya'nın haber ajansı olan Doğan Haber Ajansı, provokatif haberleri servis ederek bir algı operasyonuna daha imza attı.

BORSA'NIN DÜŞÜŞÜNÜ AKAYDIN'A SORUŞTURMAYA BAĞLADI

Avrupa borsaları sürekli düşüş açıklarken aylardır rekorlar kıran Borsa İstanbul, günü 2,4 düşüşle kapadı. Doğan Haber Ajansı ise haberi "Akaydın'a soruşturma ile Borsa yüzde 2.4 düştü, dolar yükseldi" başlığıyla okurlarına servis etti. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal ifadeler kullanan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'a açılan soruşturmayla ilgili DHA, ekonomi üzerinden yeni bir algı operasyonuna başladı. Doğan Haber Ajansı, 'eğer muhalefete bir soruşturma yapılırsa ekonomi kotüye gider' tehtidinde bulundu.

DOĞAN MEDYA KİMLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR

DHA abonelerine servis ettiği haberde, "Piyasalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik soruşturma açılması olasılığı nedeniyle gelen satışlar, Akaydın'a yönelik soruşturma açıldığını haberiyle hız kazandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Akaydın hakkında 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" diye nitelendirdiği açıklamasına ilişkin olarak soruşturma başlatmasıyla piyasalarda oluşan "muhalefete yönelik soruşturmaların artabileceği algısı" özellikle Borsa Endeksi'ni büyük ölçüde düşürdü" ifadelerini kullandı.



İŞTE DHA'NIN O HABERİ







Devletimize ve milletimize karşı ahlaksızca iftiralar atan Akaydın'a soruşturma açılmasıyla Borsa'nın düşüşünü birbirine bağlayan DHA, olası yeni soruşturmalarla ilgili iş dünyasına mesaj gönderiyor yorumları yapıldı...



HÜRRİYET DE ANINDA HABERİ OKURLARINA DUYURDU







