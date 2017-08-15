Estonya Başbakanı Ratas Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Ratas, ziyaret defterini imzaladı.

Ratas, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Türkiye'ye gelmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Estonya ile Türkiye arasında hep iyi ve güçlü ilişkiler var. Bunun yanında yerel yönetimde de iyi ilişkiler içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Gaziantep'te bizim kardeş şehrimiz. Ziyaretimin en önemli amacı hem bu güzel ülkenizi ziyaret etmek hem de durumu birinci elden izlemektir ve meslektaşlarımla istişare etmektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'in önemli bir tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Gaziantep'in büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Şahin, "Özellikle bugün dünyanın yaşadığı en büyük göç hareketiyle ülkemize gelen 3 milyon mültecinin 400 binine şehrimiz ev sahipliği yapıyor. Sizinde dönem başkanı olarak buraya gelip durumu yerinde incelemeniz bu işe verdiğiniz önemi gösteriyor." dedi.

Konuşmanın ardından Şahin Ratas'a sedef kaplamalı vazo, Ratas ise kitap hediye etti.