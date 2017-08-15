İşte ‘tatbikat’ yalanını çürüten yazışmalar!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte sözde adalet yürüyüşü yaptığı Veysel Kılıç'ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın da sanık olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
iddianamesinde yer alan whatsapp
yazışmaları, Kuleli Askeri Lisesi
'ndeki bazı erlerin ve uzman çavuşların darbe girişimini önceden bildikleri gözler önüne serdi.
İddianamede, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne intikal eden Ebubekir Yücel'in telefonunun incelendiği, er ve askeri öğrencilerin whatsapp'tan "GENÇ UZM. ÇVŞ.LAR" adlı grup kurdukları ve grupta yapılan yazışmalarda bazı er ve uzman çavuşların darbeyi önceden bildiklerine dikkat çekildi. Buna göre uzman çavuş Mustafa Eskici, saat 19:09.19'da "Arkadaşlar Kuleli Askeri Lise'deyim. İstanbul'da bütün askerlerler alarm bekliyor. İş çok karışık, darbe olabilir" diye yazdı. Mustafa Bulut ise 19:15'te, "Ya darbe yada biz gidecez", Mehmet Kurt, 19.31'de, "Ülkeyi ayağa kaldıracağız", İsrafil Koçum, 02:09 ve 02:10'da, "Aynen biz devam ateş etmeye", "Benim tankta Vedat üsteğmen var. O kule makineli tüfekle atıyor vicdansız" şeklinde mesaj yazdı. İddianamede, Mustafa Eskici'nin, "Çok karışık darbe olabilir diyorlar amk" şeklindeki paylaşımının, sözleşmeli er ve askeri öğrencilerin darbe kalkışmasından haberdar olduklarını ve darbe faaliyetine fiilen katıldıklarını ortaya koyduğuna dikkat çekiliyor.
İddianamede, İsrafil Koçum'un "Aynen biz devam ateş etmeye" şeklindeki mesajıyla da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ateş ettiği ifade ediliyor. İsrafil Koçum'un 02:10.14'te yazdığı "Benim tankta Vedat Üsteğmen var. O kule makineli tüfekle atıyor vicdansız" şeklindeki mesajı incelendi. Vedat Yıldız'ın 195755 plaka sayılı tankın üzerinde kurulu bulunan MG-3 makinalı tüfek ile ateş ettiği, İsrafil Koçum ve Vedat Yıldız'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olaylarda aktif olarak yer aldıkları tespit edildi.
'ABİ, HERKES DARBE BEKLİYOR'
"GENÇ UZM. ÇVŞ.LAR" grubunda 15-16 Temmuz 2016'daki yazışmaların bir bölümü şöyle:
(19:04:48) Erçin KESKİN:
"Arkadaşlar alarm verilecekmiş", "Bütün personel 5 dk içinde nizamiyeden giriş yapacakmış",
(19:09:19) Mustafa ESKİCİ:
"Arkadaşlar Kuleli Askeri Lise'deyim. İstanbul'da bütün askerler alarm bekliyor. İş çok karışık. Darbe olabilir diyorlar amk."
(19:14:45) Erçin KESKİN:
"Hadi ya mercedesin ne işi var orda la (...) Ortalık bu sefer baya karışacak" "Hareketlenme var"
(19:16:29) Erçin KESKİN:
"Zalım üsteğmen. Askerlere tulum giyin demiş"
(19:17:14) Mustafa BULUT:
"66 da mühümmatları yüklüyomuş"
(19:17:56) Mustafa ESKİCİ:
"Abi burda herkes darbe bekliyor"
(19:18:22) Erçin KESKİN:
"Arkadaşlar face'den, twitter'dan ne biliyim sosyal medyadan kesinlikle bu olaylarla ilgili bir şey paylaşmayın. Dikkatli olun"
(19:31:21) Mehmet KURT:
"Ülkeyi ayağa kaldiracaz a.. k.." "Milletin alarm veresi yoksa da verir artık"
(19:32:41) Mustafa ESKİCİ:
"Saat 10'da İstanbul genelinde alarm verilacek. Biz buradayiz Hilmi astsubayla.
(19:49:34) Erçin KESKİN:
"Şu Gülsuyu, Sultangazi gibi mahallerde korku için tankları yürütsek yeter" )
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(20:44:08) Orhan ÖVÜT:
"Arkadaşlar alarm verildi"
(20:44:11) Mustafa ESKİCİ:
"Alarm verildi arkadaşlar"
(20:44:11) Orhan ÖVÜT:
"Hedef 21.30"
(20:44:24) Mustafa BULUT:
"Aldım", "Orhan in aşağı"
20:44:32, Mustafa ESKİCİ:
"Burda da verildi"
(20:45:06) Mehmet KURT:
"Mustafa abi beni unutma"
(20:45:10)Olcay ÜMÜT:
"Alarm"
(20: 48:56) Erçin KESKİN:
"Ben dedim, demi"
(23:15:24) Ertuğrul UĞURLU:
"Allah kolaylik versin dikkatli olun.