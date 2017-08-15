Karadeniz planı PKK’nın son çırpınışı!

Doğu ve Güneydoğu'da uğradığı hezimeti gölgelemek
TSK
'nın kuvvet dengesini ve enerjisini dağıtmak
Teröristlere yeni barınma ve saklanma alanı açmak
Trabzon'un
Maçka ilçesindeki Vazelon kırsalında bir evden erzak çalmak isteyen teröristleri ihbar eden 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu terör saldırısının ardından istihbarat birimlerinin hazırladığı güvenlik raporu terör örgütü PKK
'nın 3 amaçlı stratejisinin şifresini ortaya koydu. PKK'nın eylem planı örgütün çaresizliğini de ortaya koyuyor. Rapora göre, Doğu ve Güneydoğu'da etkili operasyonlarla tükenme noktasına gelen terör örgütü, bu hezimeti gölgelemeyi planlarken, TSK'nın kuvvet dengesini ve enerjisini dağıtmak istiyor. Ayrıca terör örgütü, Doğu ve Güneydoğuya alternatif yeni barınma ve saklanma alanı açmayı planlıyor. TSK'nın yurt içi ve sınır ötesinde yoğun operasyonlar yapması, gerek arazi yapısı gerekse bölge insanını çok iyi tanıması terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'da eylem-barınma ve lojistik faaliyetlerini en aza indirdi. PKK, çukur stratejisinin ardından devlet-millet kaynaşmasını gördü ve bölgede taban kaybına uğradı. Terör örgütü "kendine yeni alanlar açmak" için Karadeniz
'de yapılanma çabasına girdi. FETÖ
'nün güvenlik güçleri arasına sızması terör örgütüne Karadeniz'de alan açtı. Ancak kararlılıkla sürdürülen operasyonlar örgütün hayallerini suya düşürdü. 1993-2016 arasında bölgeye sızmaya çalışan 60 teröristten 45'i öldürülürken, 5'i sağ ele geçirildi, diğerleri çareyi kaçmakta buldu.