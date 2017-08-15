Marmaris'te FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli astsubaylar E.A, F.S, F.O, N. K. ve A.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerine teslim edildi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN SUİKAST TEHDİDİ VİDEOSUNA YASAK!

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce açığa alınan astsubay C.K, Gölcük'e tayin olan astsubay K.H, görevinden istifa eden astsubay A.K. ile Somali'de yurt dışı görevinde bulunan A.A'nın adreslerinde bulunmadığı öğrenildi.

Bu şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.