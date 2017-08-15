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Mehmetçik'ten teröristlere '' yazılı mermi

AA

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Giriş Tarihi: 15.8.2017 15:16
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki 'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın # Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki 'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın # Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor.

Yüksekova ilçesi Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
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