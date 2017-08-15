Ruhani: Anlaşma bozulursa birkaç saat içinde...

Yeni kabinesindeki bakanlar için mecliste yapılan güven oylaması oturumunda konuşan Ruhani, ABD'yi Tahran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'te varılan nükleer anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DÖNERİZ"

Ruhani, "ABD'deki yeni devlet adamları, yaptırım ve dayatmaların olduğu geçmiş döneme geri dönmek istiyorsa, İran'ın birkaç hafta-ay değil, bir kaç saat içinde eski kapasitesine çok daha gelişmiş olarak döneceğini bilmeli" diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına bağlı kaldığının altını çizen Ruhani, "Anlaşmadaki her türlü ihlale orantılı olarak yanıt vereceğiz. Tehdit diline geri dönmeye çalışanlar, geçmiş hayallerinin tutsağı olmuşlar ve barışın faydalarından kendilerini yoksun bırakıyorlar" dedi. (Fotoğraflı)