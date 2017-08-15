Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şehit için mevlit

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 22:00 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 22:57
Şehit Eren Bülbül için mevlit

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan için mevlit okutuldu.

için Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde, Maçka Müftüsü Remzi Çalık ve beraberindeki imamlar tarafından mevlit okundu, ardından ve diğer şehitler için dua edildi.

Programa, Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Ayşe Bülbül ile yakınları taziyeleri kabul ederken, şehit Bülbül'ün arkadaşlarının üzerlerinde "iyi ki varsın Eren, seni unutmayacağız" yazılı tişörtler giydikleri gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Eren Bülbül için mevlit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz