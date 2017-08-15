Son Dakika: Bakanlar Kurulu toplandı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.40'ta başladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'yla birleştirilerek 6 güne çıkan Kurban Bayramı tatiline 28-29 ağustos tarihlerinin de eklenmesiyle 10 güne çıkmasını isteyen turizm sektörü, tüm hazırlıklarını tamamladı. Tatilcilerin pek çoğu da tatillerini bu tarihlere göre planlarken, bir çoğunun gözü kulağı da çıkacak kararda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı tatiliyle ilgili sorulara "Hükümet çalışıyor. Durum müsaitse turizm açısından isabetli olur" değerlendirmesini yapmıştı.

Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nu işaret etmiş, orada değerlendirileceğini söylemişti.

Son Dakika: Bakanlar Kurulu toplandı

Bakan Çavuşoğlu'ndan tatil yorumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmcilerin, Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesi beklentisine ilişkin, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ancak salı günü Bakanlar Kurulu'nda karara bağlayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, turizm sektörünün Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün yönündeki beklentilerinin 15 Ağustos Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanacağını söyledi.

Herkesin büyük bir merakla beklediği Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili görüşünü turizmden yana kullanacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ekonomiyi de düşündüklerini kaydetti. Turizmdeki hareketliliğin sinerji yaratacağına işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi, görüşümüzü tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ama tabi ki bu bir oy kullanma şeklinde değil de, Bakanlar Kurulu istişaresi sonucunda karar verilecektir" dedi.

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