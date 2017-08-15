Yazışmaları ortaya çıktı, 'TATBİKAT' yalanı çöktü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte sözde adalet yürüyüşü yaptığı Veysel Kılıç'ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın da sanık olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsüiddianamesinde yer alan whatsapp yazışmaları, Kuleli Askeri Lisesi'ndeki bazı erlerin ve uzman çavuşların darbe girişimini önceden bildikleri gözler önüne serdi.

İddianamede, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne intikal eden Ebubekir Yücel'in telefonunun incelendiği, er ve askeri öğrencilerin whatsapp'tan "GENÇ UZM. ÇVŞ.LAR" adlı grup kurdukları ve grupta yapılan yazışmalarda bazı er ve uzman çavuşların darbeyi önceden bildiklerine dikkat çekildi. Buna göre uzman çavuş Mustafa Eskici, saat 19:09.19'da "Arkadaşlar Kuleli Askeri Lise'deyim. İstanbul'da bütün askerlerler alarm bekliyor. İş çok karışık, darbe olabilir" diye yazdı. Mustafa Bulut ise 19:15'te, "Ya darbe yada biz gidecez", Mehmet Kurt, 19.31'de, "Ülkeyi ayağa kaldıracağız", İsrafil Koçum, 02:09 ve 02:10'da, "Aynen biz devam ateş etmeye", "Benim tankta Vedat üsteğmen var. O kule makineli tüfekle atıyor vicdansız" şeklinde mesaj yazdı. İddianamede, Mustafa Eskici'nin, "Çok karışık darbe olabilir diyorlar amk" şeklindeki paylaşımının, sözleşmeli er ve askeri öğrencilerin darbe kalkışmasından haberdar olduklarını ve darbe faaliyetine fiilen katıldıklarını ortaya koyduğuna dikkat çekiliyor.

İddianamede, İsrafil Koçum'un "Aynen biz devam ateş etmeye" şeklindeki mesajıyla da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ateş ettiği ifade ediliyor. İsrafil Koçum'un 02:10.14'te yazdığı "Benim tankta Vedat Üsteğmen var. O kule makineli tüfekle atıyor vicdansız" şeklindeki mesajı incelendi. Vedat Yıldız'ın 195755 plaka sayılı tankın üzerinde kurulu bulunan MG-3 makinalı tüfek ile ateş ettiği, İsrafil Koçum ve Vedat Yıldız'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olaylarda aktif olarak yer aldıkları tespit edildi.



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