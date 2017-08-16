10 soruda Almanya FETÖ'cüleri iade eder mi?

10 SORUDA_ALMANYA FETÖCÜLERİ İADE EDER Mİ?

Türkiye FETÖ teröristi Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair iddiaların araştırılmasını, yerinin tespit edilmesi halinde de iadesini talep etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konuda Almanya'da nota verildiğini de açıkladı. Peki Almanya ne yaptı, Türkiye'nin talebine hangi yanıtları verdi? Taha Dağlı, Almanya'nın FETÖ teröristleriyle ilgili tutumunu sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

BERLİN ADİL ÖKSÜZ İÇİN NE YANIT VERDİ?

Türkiye FETÖ teröristi Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair basında çıkan haberlerle ilgili gelişmelerin araştırılmasını istedi. Bu konuda resmi olarak nota verildi. Ancak Berlin'in bu talebe yanıtı çok kısa ve net oldu, "Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bilgi yok" denildi.