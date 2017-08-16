16 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı bilindiği gibi düğünlerin en fazla olduğu yaz aylarından biri... Bununla birlikte vatandaşlarımız arasında en nitelikli hediyelik eşya olarak değerlendirilen altın da oldukça revaçta. Yatırımcıların yanı sıra düğünlerde hediyelik eşya olarak altını düşünen vatandaşlarda Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? sorularının yanıtlarını arıyor... İşte 16 Ağustos altın fiyatları
16 Ağustos altın fiyatlarına bakıldığında, düne nazaran bir düşüş söz konusu...
İŞTE TEK TEK ALTIN FİYATLARININ TAMAMI
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 231,5523
SATIŞ: 236,8006
YARIM ALTIN
ALIŞ: 461,6574
SATIŞ: 473,6013
GRAM ALTIN
ALIŞ: 144,6340
SATIŞ: 144,6626
TAM ALTIN
ALIŞ: 926,2093
SATIŞ: 944,3059
ONS
ALIŞ: 1.272,0900
SATIŞ: 1.272,5500
ATA ALTIN
ALIŞ: 955,1533
SATIŞ: 979,0657
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 958,0000
SATIŞ: 968,0000