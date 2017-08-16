16 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı bilindiği gibi düğünlerin en fazla olduğu yaz aylarından biri... Bununla birlikte vatandaşlarımız arasında en nitelikli hediyelik eşya olarak değerlendirilen altın da oldukça revaçta. Yatırımcıların yanı sıra düğünlerde hediyelik eşya olarak altını düşünen vatandaşlarda Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? sorularının yanıtlarını arıyor... İşte 16 Ağustos altın fiyatları

16 Ağustos altın fiyatlarına bakıldığında, düne nazaran bir düşüş söz konusu...

İŞTE TEK TEK ALTIN FİYATLARININ TAMAMI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 231,5523

SATIŞ: 236,8006

YARIM ALTIN

ALIŞ: 461,6574

SATIŞ: 473,6013

GRAM ALTIN

ALIŞ: 144,6340

SATIŞ: 144,6626

TAM ALTIN

ALIŞ: 926,2093

SATIŞ: 944,3059

ONS

ALIŞ: 1.272,0900

SATIŞ: 1.272,5500

ATA ALTIN

ALIŞ: 955,1533

SATIŞ: 979,0657

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 958,0000

SATIŞ: 968,0000