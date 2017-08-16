AB, 3 milyar avro sözünü tutacak mı? Cevap geldi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas ile basın toplantısı yaptı.

İşte Rates'in konuşmasının satır başları:

Ankara'da bulunabilmek son derece büyük mutluluk. Estonya bağımsızlığını kazandıktan sonra önemli bir kalkınma adımını attı.



Başbakan Binali Yıldırım ve Estonya Başbakanı Ratas'tan önemli açıklamalar

SON DERECE ETKİLEYİCİ

Estonya ve Türkiye'nin son derece iyi ve dostane ilişkileri var. NATO'da iki müttefik olarak devam ediyoruz. Bugün göç konusunu ele aldık. AB için çok önemli bir alan olmaya devam ediyor. Türkiye mültecilere ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Nizip'teki konteyner şehrini ziyaret ettim. Burada çalışmaları yerinde görmüş oldum. Atılan adımlar gerçekten son derece etkileyici.

Küresel terörizmle mücadelede bu anlamda Türkiye'nin son derece katkısı var. Çok yakın işbirliğine ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Estonya bu anlamda AB'nin genişleme politikasını destekleyen ülkelerden bir tanesi. Türkiye'yle bu anlamda daha yakın bir işbirliğini gerçekleştirmek istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE 800 MİLYON AVRO TAHSİS EDİLDİ"

SORULAR VE CEVAPLAR:

Türkiye-AB göçmen anlaşması çerçevesinde vaadilen 3 milyar avro fon var. Bunun tam karşılanmadığını, gecikme yaşandığını biliyoruz. Bunun sebebi ne?

RATAS: Göç konusu ve göçmenlerle ilgili konu gerçekten en önemli konulardan bir tanesi. Aynı zamanda Estonya'nın dönem başkanlığı sırasında 3 milyar avro ile ilgili olarak 2.9 milyar avro'yu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunlar tahsis edilmiş durumda. 1.6 milyar avro farklı projeler çerçevesinde sunulacak. Bunun 800 milyon avrosu kullanılmış durumda.

Estonya ile Türkiye arasında ortak projeler nelerdir?

BİNALİ YILDIRIM: Estonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, üst düzey siyasi ilişkilerimizde kıyasladığımızda mevcut potansiyeli tam olarak yansıtmıyor. 2016'da ihracatımız 172 milyon dolar, ithalatımız 238 milyon dolar. 410 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Yüzde 10'luk bir düşüş anlamına geliyor. İhracatımızda artış sağlanabilmemiz için sanayi yoğun mallarda ihracatın arttırılması ve çeşitlenmesi gerekiyor. Karşılıklı işbirliği imkanları belirli alanlarda daha da ileriye götürülebilir. Bunlar arasında e-devlet hizmetleri, bilişim, siber güvenlik, yazılım alanında işbirliği olabilir. Savunma sanayi konusunda, ulaşım altyapılarının geliştirelmesi, lojistik hizmetleri konusunda işbirliği gerçekleştirebiliriz. Eğitim ve turizmde gelişme sağlayacağımız diğer alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. İki ülke arasında doğrudan uçuşlar mevcuttur. Bu bakımdan turizmin gelişmesi de karşılıklı üzerinde yoğunlaşacağımız diğer bir alan diye düşünüyorum.

Enerji ve kaya gazı konularında karşılıklı işbirliğine gidilecektir diye düşünüyorum. İki ülke arasındaki potansiyel çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır. Teşekkür ederim.