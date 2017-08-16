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Başbakan Binali Yıldırım ve Estonya Başbakanı Ratas'tan ortak basın toplantısı

Giriş Tarihi: 16.8.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 13:26
Başbakan Binali Yıldırım ve Estonya Başbakanı Ratas'tan ortak basın toplantısı

Estonba Başbakanı Juri Ratas: Ankara'da bulunilmek son derece büyük mutluluk. Estonya bağımsızlığını kazandıktan sonra önemli bir kalkınma adımını attı.

Estonya ve 'nin son derece iyi ve dostane ilişkileri var. 'da iki müttefik olarak devam ediyoruz. Bugün göç konusunu ele aldık. AB için çok önemli bir alan olmaya devam ediyor. Türkiye lere ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Nizip'teki konteyner şehrini ziyaret ettim. Burada çalışmaları yerinde görmüş oldum. Atılan adımlar gerçekten son derece etkileyici.

Küresel terörizmle mücadelede bu anlamda Türkiye'nin son derece katkısı var. Çok yakın işbirliğine ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Estonya bu anlamda AB'nin genişleme politikasını destekleyen ülkelerden bir tanesi. Türkiye'yle bu anlamda daha yakın bir işbirliğini gerçekleştirmek istiyoruz.

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Başbakan Binali Yıldırım ve Estonya Başbakanı Ratas'tan önemli açıklamalar

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Başbakan Binali Yıldırım ve Estonya Başbakanı Ratas'tan ortak basın toplantısı
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