Başbakan Yıldırım konuşuyor

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Konuşmasından satır başları:

Deprem dünyanın gerçeği. Depremleri engellemek gibi bir şansımız yok. Depremler Doğu'dan Batı'ya doğru ilerliyor. Bundan sonra olacak deprem Batı'da olacak.

O gün yönetimde olanlar krizi yönetmekte başarısız oldu. İlk gün can pazarı yaşandı. İnsanlar kendi çabalarıyla enkazdan çıktı.

Aynı acıları yaşamamak için hükümet olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.

16 yılda başta depremler olmak üzere doğal afetlerde kayıpları aza indirmek için çalışıyoruz.

49 farklı ilde 188 bölgeyi riskli alan olarak tanımladık. Yapı denetim sistemini 81 ilde yaygınlaştırdık.

Ulusal sismik ağların geliştirilmesi için Almanya ile ortak proje yapıldı. Beklenen Marmara Depremi için istasyonlar kuruldu.

Depremlerin kamuoyunda bildirilmesi için AFAD deprem mobil uygulaması hayat geçirildi.

Topraklarımızın yüzde 42'si deprem riski altında. Bunu aklımızdan çıkartmamalıyız.

Son 15 yılda 904 kişi depremlerde hayatını kaybetti. Son zamanlardaki en büyük kayıp 2011 Van depreminde oldu.

Yüksek şiddetteki depremlere dayanıklı projeler yapıyoruz. Dev projelerimizin tamamı 9 ve üzerindeki depremlere göre inşa edildi.