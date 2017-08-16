Bylock'tan gözaltına alınan 11 gazeteciye tutuklama talebi

ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edildi. 11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

FETÖ'nün medya ayağına operasyon