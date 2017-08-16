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'tan gözaltına alınan 11 gazeteciye tutuklama talebi

Giriş Tarihi: 16.8.2017 12:57 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 13:39
Bylock'tan gözaltına alınan 11 gazeteciye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 gazeteci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edildi. 11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Bylock'tan gözaltına alınan 11 gazeteciye tutuklama talebi
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