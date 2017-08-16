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Çiçek saksısında keneviri ele geçirildi

Giriş Tarihi: 16.8.2017 06:50
Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul ’de bir eve düzenlenen baskında, çiçek saksılarının içerisinde dikili boyu 1 metreyi bulan 7 kök dişi keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, alınan İhbarı değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'de M.F. (49)'nin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda polis, evin bir bölümünün üretimi için düzenlendiğini ortaya çıkardı. M.F.'nin evinde yapılan aramada, çiçek saksısı içinde boyu 1 metreyi bulan 7 kök keneviri, 5 adet fide halinde hint keneviri, 20 gram satışa hazır ot esrar, 7 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hint kenevirleri ve diğer malzemelere el koyan polis, M.F.'yi de gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi
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