Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, alınan İhbarı değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de M.F. (49)'nin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda polis, evin bir bölümünün uyuşturucu madde üretimi için düzenlendiğini ortaya çıkardı. M.F.'nin evinde yapılan aramada, çiçek saksısı içinde boyu 1 metreyi bulan 7 kök hintkeneviri, 5 adet fide halinde hint keneviri, 20 gram satışa hazır ot esrar, 7 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hint kenevirleri ve diğer malzemelere el koyan polis, M.F.'yi de gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.