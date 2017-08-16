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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakıri'yi kabul etti!
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
,
Bakıri
'yi kabul etti!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2017
18:56
Güncelleme Tarihi: 16.8.2017
19:01
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
,
İran
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral
Bakıri
'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
,
İran
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral
Muhammed Bakıri
'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakıri'yi kabul etti!
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