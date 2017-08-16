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, 'yi kabul etti!

AA

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakıri'yi kabul etti!

, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral 'yi kabul etti

, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakıri'yi kabul etti!
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