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'nda uçuşlar iptal

DHA

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 21:00 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 21:04
Diyarbakır Havalimanı'nda uçuşlar iptal

'nda bu akşam yapılması gereken uçuşlar pist aydınlanma sistemindeki arıza nedeniyle iptal edildi.

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Diyarbakır Havalimanı'nda uçuşlar iptal
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