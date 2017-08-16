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’da / operasyonları: 32 gözaltı!

İHA

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 19:31 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 19:59
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonları: 32 gözaltı!

’da terör örgütü /’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte / terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak devam eden araştırmalar, ihbarlar ve şahıs ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ve 15 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda toplam 32 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilerek, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğine de dikkat çekildi.

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Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonları: 32 gözaltı!
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