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'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

Giriş Tarihi: 16.8.2017 08:07 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 08:08
FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

'da "" kullandığı iddiasıyla aranan eski binbaşı, noterde işlem yaptırdığı sırada gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.D, işlem yaptırmak üzere Güzelyurt ilçesindeki notere geldi.

A.D'nin hakkında yakalama kararı olduğunun fark edilmesi üzerine, polise haber verildi.

İhbar üzerine notere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin 14 Temmuz'da ihraç edildiği, terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

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FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı
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