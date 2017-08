Her yerde aranıyordu! FETÖ’nün kritik ismi yakalandı

TELSİZ KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ

15 Temmuz günü Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi'ni ele geçirerek, sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerleri tespit ettikten sonra, taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatmakla suçlanıyor. Karacan'ın ''Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin" biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı.

Ölüm yağdıran darbeci yakalandı

İŞTE O HAİN DİYALOG

03 Ocak 2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Oğuz Yalçın'a ait olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekilde:



15/07/2016 tarihinde saat 23:19'deki telsiz kaydı:



Özcan KARACAN : " ……..

İlkay ATEŞ : "efendim komutanım"

Özcan KARACAN : "(…) yolunda nerden"

İlkay ATEŞ : "Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim"

Özcan KARACAN : " bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır"

İlkay ATEŞ : " silahlar çalışmıyor nerde kobra var"

Özcan KARACAN : "Mitin üstünde var onu çağır"

İlkay ATEŞ : " Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız"

Rafet KALAYCI :" Kalaycı mitin üzerindeyim"

Oğuz YALÇIN : "Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun"

Ortam sesi— "vurulsun "

Oğuz YALÇIN : "Vurulsun, vurulsun"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya"

Özcan KARACAN : "(…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)"

Rafet KALAYCI :" Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya"

İlkay ATEŞ : " Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et"

Rafet KALAYCI :"Nero (..)"

İlkay ATEŞ : " Sen Mitte devam et"

Rafet KALAYCI :" Mitte devam ediyoruz."

İlkay ATEŞ : "Ali sen Konya yoluna gel"

15/07/2016 tarihinde saat 23:02'deki telefon konuşma kaydı;

Mehmet ŞAHİN : " Yarbay Şahin, Oğuz Albayım "

Oğuz YALÇIN : "Ha benim"

Mehmet ŞAHİN : " Komutanım Özcan Karacan'a taarruz pilotlarına talimat verin taarruz pilotlarına"

Oğuz YALÇIN : "dur taarruz pilotlarına talimat evet"

Mehmet ŞAHİN : "Genel Kurmay Karargahının ve TRT'nin üzerinden alçak geçecekler."

Oğuz YALÇIN : "Taarruz pilotlarına talimat Genel Kurmayın ve TRT'nin üzerinden alçak geçiş "

Mehmet ŞAHİN : " Alçak geçecekler evet."

Oğuz YALÇIN :"Tamam mı İkmal Akıncı'da olacak dedi Ünsal Paşa tamam mı? "

Mehmet ŞAHİN : "Kim, ne İsmail'i "

Oğuz YALÇIN : "Ünsal Paşa Ünsal Paşa, Akıncıda olacak tamam bunları yakıt Ünsal paşa tamam mı"

Mehmet ŞAHİN : " Ya komutanım Ünsal Paşa burada "

Oğuz YALÇIN : "Tamam Akıncıda olacak diye biz şey yaptık, TRT ve Genel Kurmay şu anda yapıyoruz ikazı tamam "

Mehmet ŞAHİN : " Genel Kurmay Karargahı ve TRT'nin üzerinden alçak geçecek taarruz helikopterleri tamam mı"

Oğuz YALÇIN :"Genel Kurmay Karargahı ve TRT'nin üzerinden Kobralar, Atak mı? Kobralar, Ataklar değil demi? "

Mehmet ŞAHİN : " Kobralar Kobralar ya komutanım taarruz helikopterleri, Özcan onu ayarlar "

Oğuz YALÇIN : "Hepsi Hepsi"

Mehmet ŞAHİN : " Ya komutanım Özcan'a söyleyin o halleder hadi