İstanbul'da eylem planlayan 5 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da eylem planlayan 5 DEAŞ'lı Samsun'da yakalandı. Samsun Valiliği tarafından, İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen DEAŞ operasyonu düzenlenmesiyle ilgili resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"15 Ağustos 2017 günü saat 21.34 sıralarında Emniyet Müdürlüğümüz 155 hattına 'Çiftlikte bir hücre evinde 7 DEAŞlı şahsın şu an İstanbula bilet aldığı ve eyleme gideceği' şeklinde yapılan ihbar ile ilgili olarak görevlilerimizce araştırma yapılmış, ihbarcı şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış, ifade doğrultusunda ihbara konu şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu arama kararı doğrultusunda 16 Ağustos 2017 günü saat 02.15 sıralarında üç ayrı adreste bulunan 7 şahsa yönelik yapılan operasyonda; 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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