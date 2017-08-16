Mehmet Bekaroğlu bugün bize sallıyor, yarın sana…

İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Başarmak istiyorsan her şeyden evvel Aydın Doğan'ın sakallı elemanının ağzına bakmayacaksın Kemal Bey!

Dün Demirtaş'a bağlama çaldırıyordu, bugün bizzat sana "bağlama" çalıyor, uyansana.

Bak, Erdoğan, her seçimi kazandığı halde "mental yorgunluk" diyerek, partisini tepeden tırnağa nasıl kıyasıya sorgulamaya başladı.

Partiler iktidarda kokuşur, senin partin muhalefette kokuştu Kemal Bey!

Mustafa Akaydın, Eren Erdem vesaire, nedir Allah aşkınıza.

Hele o Bekaroğlu? Dün Mustafa Kemal'e "kâfir" demişti, bugün bize. Yarın da sana der, hiç merak etme. İnanmıyorsan, CHP'den ihraç et de gör...

Ayakkabılarını İstanbul sermayesinin müzesine, aklını Pensilvanya'ya vermekle olmaz ama!

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