Meteoroloji'den 5 il için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 2 ile 3 derece civarında düşmesi beklenmektedir" denildi.

Değişik yönlerden hafif kuvvette rüzgâr beklendiğini de bildiren merkez, yağış öncesi ve yağış anında ise kuzey yönlerden rüzgârın kuvvetli eseceği konusunda uyardı.