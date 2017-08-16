MİT TIR’larında kurye avukat tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığa ifade veren bir gizli tanık, Deniz Akbulut isimli Ankara Barosu'na kayıtlı avukattan bahsetti. FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetler yapılanması içerisinde abilik pozisyonunda olduğunu iddia ettiği avukat Deniz Akbulut'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Jandarma personelinin sivil imamlarından biri olan 'Halil Kod' Hamza Ali Ece ile MİT TIR'ları soruşturmasından tutuklu Jandarma personeli arasında irtibat kuran kişi olduğunu belirtti. Gizli tanık, Akbulut'un MİT TIR'ları kumpasının önemli ismi Hamza Ali Ece ile yoğun olarak görüştüğünü, ikilinin Ece'nin evinde bir araya geldiklerini ileri sürdü. Gizli tanık, tutuklu askerlerin Hamza Ali Ece'ye bir konu ulaştırmak istediklerinde Deniz Akbulut ile görüştüklerini belirtti. Ayrıca, MİT TIR'ları kumpası sanıklarının avukatlığını yapan isimlerin de Ankara'ya ara sıra gelerek Akbulut aracılığıyla Hamza Ali Ece ile görüştüklerini iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay iken ayrıldığı ve avukatlığa başladığı belirlenen Akbulut, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla gözaltına alındı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullancısı çıkan şüpheli ifadesinde tıpkı diğer FETÖ şüphelileri gibi hakkındaki bütün iddiaları reddetti. Hamza Ali Ece'yi bile tanımadığını öne sürdü.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Akbulut, aynı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah