'Rüya motivasyonu' sorusuna yanıt veremedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya, sanık eski Kurmay Albay Ali Durmuş'un çapraz sorgusuyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, dün savunmasını yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli eski kurmay albay Ali Durmuş, çapraz sorgusunda Mahkeme Başkanı Selfet Giray ile avukatların sorularını yanıtladı.

Sanık Ali Durmuş, Başkan Giray'ın sorularının ardından müşteki avukatlarının da sorularını yanıtladı.

RÜYA SORUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı tuğgeneral Savaş Beyribey hakkında darbe soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer verilen tanık ifadesini okudu.

Tanık A.O.U'nun ifadesinde, yan koğuşta kalan Beyribey'in, hastaneye gidip geldikten sonra bir hemşirenin rüyasını Ali Durmuş'a anlattığını söylediğini belirten Aydın, Durmuş'a, "Tanık rüyada, 'Peygamber Efendimizin, darbeye teşebbüs girişiminde bulunulması nedeniyle tutuklu olanların vekilinin kendisi olduğunu, bu kişilere yapılan eziyetin Peygamber'e yapılmış sayıldığını, bu kişilerin çok yakında bu eziyetten kurtulacaklarını' söylediğini belirtiyor. Bu rüyayı koğuşta, örgüt mensuplarının duyacağı şekilde yüksek sesle avluda anlattığınızı aktarıyor. Bu doğru mu? Anlattınız mı?" sorusunu yöneltti.

Sanık Durmuş ise "Bu soruya cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi. Aydın'ın ısrarlı soruları üzerine Durmuş, "İddianameyle alakasını görmüyorum, cevap vermek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Avukat Aydın, sanık Durmuş'un 15 Temmuz'da Akıncı Üssü ile Diyarbakır arasındaki temasları sağladığının anlaşıldığını belirterek, sanığa Diyarbakır'daki hava üssüyle ne tür ilişkisi olduğunu sordu.

Sanık Durmuş, 2013-2015 yılları arasında Diyarbakır'da görev yaptığını, orada görevlileri tanıdığını belirterek, 15 Temmuz'da Diyarbakır'dan gelen aramaları açtığını, telefon görüşmelerine ilişkin açıklamalarını HTS kayıtlarını gördükten sonra yapacağını söyledi.

DİYARBAKIR ZİYARETİ SORUSUNU DA YANITLAMADI

Davanın sivil sanıklarından Harun Biniş'i tanıyıp tanımadığının, kendisiyle 15 Temmuz'da görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine, sanık Biniş'in avukatı Ayten İzmirli ile sorunun sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın arasında tartışma yaşandı. Avukat Aydın, meslektaşı İzmirli'ye "Ben sanık Durmuş'a soru soruyorum, onun avukatı siz misiniz? Neden müdahale ediyorsunuz?" dedi.

Avukat Aydın'ın, "15 Temmuz'da Akıncı Üssü ile Diyarbakır arasında sağlanan temaslarla, sizin 14 Temmuz'da Diyarbakır'a yaptığınız ziyaretin ilişkisi nedir?" sorusuna sanık Durmuş, cevap vermek istemediğini söyledi.

Sanık Durmuş, bir soru üzerine de 14 Temmuz'da Diyarbakır'da 8'nci Ana Jet üs Komutanı eski tuğgeneral Deniz Kartepe'yi gece geç saatlerde evinde ziyaret etmesinin bir adap, nezaket gereği olduğunu savundu.

Durmuş, Akıncı Üssü'ne MİT'te görevli havacı eski kurmay yarbay Ömer Yongacı ile gittiğini, kendisinin tecrübelerinden yararlanmak istediğini ancak nizamiyeden girdikten sonra görüşmediklerini, birlikte hareket etmediklerini öne sürdü.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN BATMAZ'I TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

Davanın sivil sanıklarından Kemal Batmaz'ı tanımadığını savunan sanık Durmuş, AK Parti'nin avukatı Muammer Cemaloğlu'nun da MASAK raporunda yer alan İsmail Aslan adlı kişiye toplamda 80 bin lirayı bulan para transferlerine ilişkin sorularını da neden para gönderdiğini hatırlamadığı gerekçesiyle cevaplandırmadı.

Bir kısım gazinin vekili avukat Serkan Güçlü'nün, "Kemal Batmaz ile görüntüleriniz izlettirildiğinde neden yorum yapmak istemediniz?" sorusuna sanık Durmuş, "Görüntüler ve HTS kayıtları bana verilmedi. Ben Mahkeme Başkanına bu şekilde savunma yapmak istemediğimi söyledim, Başkan da o bölümler için tekrar ifade verebileceğimi söyledi, bunun üzerine savunmamı yaptım. Kemal Batmaz'ı mahkemede gördüm, onun dışında önceden tanımadığımı söyledim." yanıtını verdi.

"SİZ TÜRK MİLLETİNİN AKLIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?"

Sanık avukatlarından Mehmet Sena Kapu da sanık Durmuş'a "Gözlerinizde herhangi bir kusur var mı? Görüntülerdeki kişi Kemal Batmaz demek zor mudur? Görüntülerde aranızda 5 santim bulunan kişiyi, ekranda gördüğünüz kişiyi teşhis etmek zor mu? Bu soruya cevabınız, sizin yüzünüzden günahsız olarak bir seneden fazla tutuklu olan personeli ilgilendiriyor. Sizin için neden bu kadar zor bu teşhis?" sorusunu yöneltti. Durmuş, bu soruya da cevap vermek istemediğini aktardı.

Bunun üzerine avukat Kapu, "Siz Türk milletinin aklıyla alay mı ediyorsunuz?" dedi. Avukat Kapu'nun bu sözlerini salondaki müşteki ve müşteki avukatlarınca alkışlandı.

Bir kısım müşteki vekili avukat Emrullah Beytar, Sanık Durmuş'a, 15 Temmuz'dan sonra Akıncı Üssü'nün lojmanlar bölgesindeki misafirhanede iki gün boyunca saklanmasının nedenini sordu. Sanık Durmuş'un, "Bu tür soruların iddianameyle alakası olduğunu zannetmiyorum. Herkes gibi ben de çekindim, korktum." cevabı üzerine avukat Beytar, "250 kişiyi öldürürken korkmadınız mı?" dedi.

Durmuş'un savunması ve çapraz sorgusunun ardından avukatı Figen Şahin, müvekkilinin savunmasını yaptı.