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'nde haberci yakalandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 11:36
Silivri Cezaevi'nde haberci kuş yakalandı

çevresinde üzerinde düzenek takılı bir yakalandı. Kuşun üzerine mektup ya da benzeri eşyaların takılabilmesi için malzeme monte edildiği görüldü.

çevresinde ilginç bir yakalandı. Kuş'un üzerine düzenek bağlandığı görüldü.

Silivri Cezaevi görevlileri, yerleşke çevresinde uçan üzerine ilginç bazı malzemeler olan bir kuş gördü. Kuş yere konduğu sırada yakalandı ve üzerinde mektup ya da başka malzemelrin tanışanilmesi için bir düzenek monte edildiği görüldü.

Bu kuşun cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar tarafından cezaevleri ya da koğuşlar arası iletişimde kullanıldığı zannediliyor. Şaşkına dönen görevliler söz konusu kuşa düzeneğin nerede ve kimler tarafından monte edildiğini incelemeye aldı.

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Silivri Cezaevi'nde haberci kuş yakalandı
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