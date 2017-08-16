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Sosyal medya teröristlerine operasyon

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 10:34
Sosyal medya teröristlerine operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca sosyal medya teröristlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ev aramasında terör örgütü üyesi oğlunun fotoğrafları ele geçirildi.

Sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Facebook üzerinden provakatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunan M.İ., N.L., ve O.Ö. isimli şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler, İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararına istinaden ev adreslerinde yakalandı. Şahıslardan M.İ.'nin ev aramasında çok sayıda örgütsel doküman ile şahsın terör örgütü üyesi olan oğluna ait fotoğraflar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya teröristlerine operasyon
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