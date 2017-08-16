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'dan terör örgütü 'ya operasyon

İHA

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 12:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

'dan dün meydana gelen yurt içi olaylarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için harekat halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit etilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATI

Hatay Reyhanlı'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan / terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı. Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Şırnak Uludere'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.

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TSK'dan terör örgütü PKK'ya operasyon
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