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'da 'dan jandarma komutanlığına !

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 21:17 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 01:51
Van'da PKK'dan jandarma komutanlığına havanlı saldırı!

'ın İlçesi'nde 'lı teröristler tarafından ilçe jandarma komutanlığına düzenlendi. Saldırının ardından çıkan da, bir kız çocuğu ayağından yaralandı.

İlçe Jandarma Konumatnlığı'na, bugün saat 19.30 sıralarında 'lı teröristler tarafından halı saldırı düzenlendi. Askerlerin de anından karşılık vermesi üzerine çıktı.

Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Çatışma sırasında evlerinin önünde bulunan 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğu, ayağından yaralandı.

Yaralı kız çocuğu, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Van'a sevk edildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Van'da PKK'dan jandarma komutanlığına havanlı saldırı!
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