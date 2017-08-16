Yurt Gazetesi'nden skandal EREN manşeti

Yurt Gazetesi bugünkü sayısında sürmanşetten verdiği Eren Bülbül haberiyle vicdanları kanattı. Kayda değer hiçbir iddia ve belgenin olmadığı habere büyük harflerle "EREN PARA İÇİN Mİ ÖLDÜ?" manşetini atan Yurt Gazetesi Maçka Köprüyanı muhtarıyla yapılmış bir röportajı okurlarına sundu. Ancak röportajın içerisinde Eren Bülbül'ün hainlerin yerini para için bildirdiğine ilişkin hiçbir belge ve açıklama olmadığını görenler oluşturulmak istenen algıya anlam veremedi.

MUHTAR SADECE "BENDEN 2 KİŞİ İSTEDİLER KİMSE KABUL ETMEDİ" DEDİ

Haberin içerisinde mahalle muhtarının sadece askerlerin bölgeyi iyi bilen 2 kişi istediklerini ancak bunu kimsenin kabul etmediğini söylemesine rağmen YURT editörleri "EREN PARA İÇİN Mİ ÖLDÜ?" başlığını atmaktan çekinmedi.

İşte o manşet:

AKTUEL.COM.TR YAZARI İDRİS KARDAŞ YURT GAZETESİ'NE SERT ELEŞTİRİDE BULUNDU.

İşte İdris Kardaş'ın bugünkü yazısından bazı başlıklar

ÜLKESİNİ SEVMEK ONLAR İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR!

"Eren para için mi öldü?" diye manşet atmış Yurt Gazetesi.

Hayata, kendilerine, ülkelerine, ailelerine, insanlara, çocuklara, yaşlılara, kadınlara, çiçeklere, ağaçlara, hayvanlara nasıl baktıklarını ele veriyorlar aslında. Bu hayat, hırs ve paradan ibaret olanlar için. Ülkesini sevmek, ailesini sevmek, çocukları sevmek, hayvanları sevmek bir şey ifade etmiyor ne yazık ki onlara.

BU BAŞLIĞI ATAN YURT GAZETESİ YÜREĞİNDE VİCDAN TAŞIYOR MU?

15 yaşında ve dünyalar güzeli bir çocuğun teröristler tarafından öldürülmesi sonrası bu başlığı atanlar, ne yazık ki kendilerini sorgulamak durumundalar. Acaba bizde insaniyet namına bir şey var mı? Acaba hala yüreğimizin bir yerlerinde vicdan taşıyor muyuz? Terörü meşrulaştırmak için atmadıkları takla kalmadı. Katillerin silikleşmesi, terör örgütlerinin adının anılmaması ve ölümlerin meşrulaştırılması için bir yol bulabilir miyiz diye, vicdan olmayan yüreklerinden beyin damarlarına sonuna kadar kan pompalıyorlar.

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLARIN EREN BÜLBÜL'Ü ANLAMISINI BEKLEMİYORUZ

Eren Bülbül. Güzel kardeşim. Yiğit adam. Bu insanlıktan nasibini almamışların seni yada bizi anlamalarını beklemiyoruz. Senin arkandan para için şehit oldu diyenler, PKK'nın canına kıydığı diğer çocuklar için de hep bir şeyler dediler.

PKK BİNLERCESİNİ ÖLDÜRDÜ!

Yasin Börü, Fırat Simpil, Hasan Yılmaz, Viyan Kanat, Oğuz Kaan Aydın, Ceylin Naz Aydın, M. İrem Çiftçi, Sadık Efe Açıkgöz, Ecrin Açıkgöz, H. Utku Gülbahar, Eray Özyol, Destina Peri Parlak, İbrahim Malay, Ahmet O. Günak, Havin Güneş, Fatih Güneş. Son iki yılda terör örgütü PKK'nın acımadan katlettiği güzel çocuklarımızdan sadece birkaçı. Yıllardır binlercesini öldürdüler böyle. Hepsinin ölümüne meşrulaştıracak bir kılıf buldular. Kurban eti dağıtana bir bahane, EYP ile oynayıp parçalanana ayrı bir bahane ürettiler hep. Hepsinde suçlu olan çocuklardı onlara göre.

BUNLAR PKK'NIN YARDIM ÇANTALARI!

Onlar, PKK ve diğer terör örgütleri ile aynı amaç ve heyecana sahipler. Beyinlerinin çalışma şekli, olaylara verdikleri refleksler, toplumca duyduğumuz acılara karşı duruşları, her şeyleri aynı. Katili aklamak, ölümleri çoğaltmak, çocukların ölümlerini meşrulaştırmak, faili saklamak en iyi yaptıkları şeyler. Bir terör örgütünün ilk yardım çantaları gibiler. Sadece ulusal değil, uluslararası boyutta da çalışıyorlar.

BU ALÇAKLIKLA MÜCADELE ETMEK BOYNUMUZUN BORCU

Eren. Güzel kardeşim. Bu alçaklıklara karşı mücadele etmek de bizim boynumuzun borcu. Sana ve teröristler tarafından katledilen diğer güzel çocuklarımıza da, teröristler tarafından anneleri, babaları katledilen yetim, öksüz çocuklarımıza da büyük bir borcumuz var ve sorumluluğumuz var.