ABD'de bir ilk: Kuvvet komutanları mesaj yayınladı

Sputnik'in Amerika'nın Sesi'nden aktardığı habere göre, Başkan Donald Trump'ın şiddet olaylarından 'iki tarafı' da sorumlu tutan açıklamalarından dolayı yoğun eleştiri yağmuruna tutulduğu bir sırada, ABD'deki dört kuvvet komutanı neo-Naziler, Ku Klux Klan ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grupları kınayan açıklamalar yaptı

Twitter üzerinden yapılan açıklamalar, doğrudan Trump'ın sözlerini hedef almazken, genel anlamda halka, askerlere ve asker adaylarına bir mesaj olarak sunuldu.

Amerikalı askeri liderlerin geleneksel olarak siyasetin dışında kalmaya olan katı bağlılığı düşünüldüğünde, dört kuvvet komutanının böyle bir adım atması dikkat çekti.

lk açıklamayı sıcağı sıcağına cumartesi günü yapan Donanma Komutanı Oramiral John Richardson, "Charlottesville'deki olaylar kabul edilemez ve hoşgörü gösterilmemeli. ABD Donanması hoşgörüsüzlüğe ve nefrete daima karşıdır" ifadesini kullandı.

Bunun ardından da Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller dün paylaştığı mesajda, "ABD Deniz Piyadeleri'nde ırkçı nefret ya da aşırıcılığa yer yok. Çekirdek değerlerimiz olan onur, cesaret ve fedakarlık, deniz piyadelerinin yaşam ve davranış biçimini şekillendiriyor" diye yazdı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley de bugün yaptığı açıklamada, "Kara Kuvvetleri, rütbelerimizde ırkçılığa, aşırıcılığa ya da nefrete müsamaha göstermez. Bu, değerlerimize ve 1775'ten beri savunduğumuz her şeye aykırıdır" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dave Goldfein de, "Çalışma arkadaşım kuvvet komutanlarının yanındayım, biz birlikte olduğumuzda her zaman daha güçlüyüzdür, bizi havacı yapan budur. Doğruluk, görev ve mükemmellik" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçiler de tepkili

Öte yandan Trump'a çok sayıda Cumhuriyetçi'den de tepki geliyor. Cumhuriyetçilerin bazılarının Trump'ın bizzat ismini vererek eleştirdiği, bazılarının ise isim vermemeyi tercih ederek ırkçılığı hedef alan yorumlar yaptığı görülüyor.

Trump'a ismini vererek tepki gösteren Cumhuriyetçiler arasında senatörler John McCain, Marco Rubio, Jeff Flake, Jerry Moran, Ohio Valisi John Kasich, Temsilciler Meclisi üyeleri Ed Royce, Leonard Lance, Will Hurd ve eski Florida Valisi Jeb Bush gibi isimler bulunuyor.

Bu kişiler genel anlamda Trump'tan beyaz ırkçılara hiçbir şekilde hoşgörü göstermemesi, onlara açık tavır alması ve halkı birleştirici mesajlar vermesini isterken, Temsilciler Meclisi üyesi Hurd daha ileri giderek, Trump'ı özür dilemeye çağırdı.

Trump'ın ismini vermeden ırkçılığa tepki gösteren açıklamalar yapan Cumhuriyetçiler arasında ise Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney ve Temsilciler Meclisi üyesi Ileana Ros-Lehtinen gibi isimler yer alıyor. Eski başkanlar George W. Bush ve babası George H.W. Bush da ortak açıklama yaparak, Trump'ın ismini vermeden ırkçılığı kınadı.