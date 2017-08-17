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DHA

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Giriş Tarihi: 16.8.2017 22:18 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 01:59
Alkollü sürücüden ilginç savunma

'ın Ereğli İlçesinde köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki D., yapılan kontrollerde 130 promil alkollü çıkınca "Akşam yediğim meyvenin alkol promilini yükseltme imkanı var. Bir bira içtim. yedim üstüne" diye kendisini savundu, ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Kaza, salı günü akşam saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi.

Elmatepe Mahallesinden Devrek yol ayrımına doğru giden D. yönetimindeki 67 LY 433 plakalı otomobil, köprü üzerinde korkuluklara çarptı. otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çetin D.'nin 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü tan işlem yapılan Çetin D., polise alkollü olmadığını söyleyip,ÿuzun süre dil döktü. Polisin ceza keseceğini söylemesi üzerine Çetin D., "Akşam yediğim meyvenin alkol promilini yükseltme imkan var. Bir bira içtim. yedim üstüne" dedi.

Ehliyetine el konulan Çetin D.ye alkollü araç kullanmak ve aracındaki diğer eksiklikler nedeniyle 2 bin lira para cezası uygulandı.

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Alkollü sürücüden ilginç savunma
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