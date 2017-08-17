Almanya’ya Öksüz notası

Darbe
girişimine yönelik en önemli davaların Fetullah Gülen'den sonraki 2 numaralı sanığı firari Adil Öksüz
için çember daralıyor. Türk istihbarat birimleri firari Hava Kuvvetleri imamının Almanya'ya kaçtığına dair güçlü bulgulara ulaştı. Dışişleri Bakanlığı da 15 Temmuz sonrası 4 bin FETÖ üyesine kapılarını açan Almanya'ya nota vererek konunun araştırılması talep etti.
Adil Öksüz'ün, Ankara'dan İstanbul'a, buradan da Sakarya'ya geçtiği belirlenmişti. Tüm çalışmalara rağmen Öksüz'ün Türkiye'de izine rastlanamaması yurtdışına kaçırıldığını ihtimalini güçlendirdi.
Çok sayıda Türk vatandaşının Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü şeklindeki ihbarları üzerine harekete geçildi. İhbarlarda Öksüz'ün Frankfurt, Augsburg ve Ulm şehirlerinde görüldüğü belirtildi. Öksüz'e Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturma izni verildiği de iddia edildi.
İstihbarat birimleri Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair güçlü bulgulara ulaştı. Türkiye dün üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu ve firari FETÖ'cü için Almanya'ya nota gönderdi.
Notaya ihbarlar, araştırma notları ve basında çıkan haberler eklendi. Eldeki güçlü emarelerin bir de Almanya tarafından da araştırılması talep edildi.
Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönündeki haberlere ilişkin "Böyle bir şeyi doğrulayamam" dedi ve konunun Alman hükümeti tarafından araştırılıp inceleneceğini kaydetti.
Bakan: Tutuklayıp bize iade edin dedik
TRT'ye
konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin Alman Dışişleri Bakanlığı'na notayı ilettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta yaşadığı yere dair bazı haberler çıkmaya başladı. Değişik kaynaklarda bu haberin defalarca çıkması üzerine ne olduğunu resmi yoldan öğrenmek istedik ve Almanya'ya nota verdik. Bu kişinin varsa Almanya'da tespit edilmesi ve tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik."