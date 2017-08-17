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Yıldırım: Alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 23:18 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 23:59
Başbakan Yıldırım: Alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz

: Barselona'da bugün gerçekleştirilen menfur  saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendik. İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz.

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Başbakan Yıldırım: Alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz
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