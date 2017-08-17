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Son dakika: Bitlis’te 25 kiloluk imha edildi

İHA

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 17:08
Son dakika: Bitlis’te 25 kiloluk EYP imha edildi

Son dakika haberi: Bitlis’in Tatvan ilçesinde toprağa gömülü olarak bulunan 25 kiloluk el yapımı () imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'a bağlı Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Tokaçlı Köyü Mirgataş Tepe mevkiinde 2 kiloluk piknik tüpü ve 2,5 kilo zeytin tenekesi içerisine gizlenmiş amonyum nitrat karışımı ve inorganik madde olduğu değerlendirilen 8'li pil bloğuyla hazırlanmış birbirine bağlantılı basma düzenekli yaklaşık 25 kiloluk EYP bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "El yapımı madde, cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgemizde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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Son dakika: Bitlis’te 25 kiloluk EYP imha edildi
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