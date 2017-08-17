Darbeci Yarbay işte böyle yakalanmış!

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Ankara'da havalanan darbeci pilotların kullandığı helikopterlere halkın üzerine ateş edilmesi talimatı veren darbeci Yarbay Özcan Karacan'ın Antalya'da yakalandığı ana ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.

15 Temmuz ardından kayıplara karışan Karacan'ın Antalya Kepez'de olduğu yönünde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar ulaştı. İhbarcının Karacan'ı gördüğü noktada titiz bir çalışma yapan Antalya polisi çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Karacan'ın 14 Ağustos günü bir markette alışveriş yaparken görüntülerine ulaşan ekipler, darbeci Yarbay'ın top sakal bıraktığını ve tanınmamak için saçlarını uzattığını belirledi.

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10 YAŞINDAKİ KIZI ELE VERDİ

Adres ve eşkâl bilgileri doğrultusunda Antalya genelinde titiz bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Karacan'ın izine Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi Şehit Oğuz Kılıç Sokak'ta rastlandı. Şüphelinin yanında 10 yaşlarında birde kız çocuğu vardı. Durdurularak kimlik sorulan Karacan, önce Levent İmir adına düzenlenmiş bir kimlik gösterdi. Polis Karacan'ın yanındaki 10 yaşındaki kıza da kimlik sorunca darbeci Yarbay yakayı ele verdi. Kızın üzerinden B. Karacan adına düzenlenmiş Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Kart çıktı. Sorulan sorulara çelişkili cevap veren ve aşırı heyecanlanan Özcan Karacan, daha sonra gerçek kimliğini itiraf etti. Şüphelinin üzerinde bir cep telefonu, sahte kimlik ve ehliyet bulundu.

Şüphelinin Kepez İlçesi'nde sahte belgelerle ev kiraladığı ve burada bir süredir ikamet ettiği anlaşıldı. Yunanistan'a kaçma planı yapan şüphelinin evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadı.