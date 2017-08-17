Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

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Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.