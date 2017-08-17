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Eski çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 12:36
Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

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Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı
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